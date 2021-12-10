﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

G. Kore’de ithal hurda fiyatları stokların yeterli olması sayesinde biraz daha düştü

Güney Koreli üreticiler, hurda stok seviyelerinin iyi olması, yavaşlayan inşaat demiri satışları ve bakım çalışmaları nedeniyle ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.