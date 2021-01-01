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< Hurda ve Hammadde

Fransa çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda Türkiye’ye 440$/mt CFR’den satıldı

Türkiye’de geçtiğimiz haftanın sonuna doğru yapılan Avrupa çıkışlı başka bir bağlantı duyuldu.

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