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< Hurda ve Hammadde

Fiyat düşüşünün ardından Bangladeş’te ABD çıkışlı dökme hurda alımları başladı

Bangladeş’teki müşteriler, ihracatçıların fiyatlarını daha da düşürmesiyle, bu hafta ithal hurda alımı yapmak için daha istekliydi.

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