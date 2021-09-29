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< Hurda ve Hammadde

Elektrik tüketimine yönelik endişeler Çin hurda piyasasını etkilerken, ithalat düşüş gösterdi

Çin’de, karbon salımını azaltmak amacıyla uygulanan elektrik kesintilerinin artması hurda piyasasındaki genel durumu olumsuz etkilemeye devam etti.

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