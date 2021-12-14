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< Hurda ve Hammadde

Düşük teklifler küresel pik demir piyasasında beklentileri zayıflattı

Çin’den yönlendirilen düşük fiyatlı pik demir kargoları beklentileri olumsuz etkilemeye devam etti.

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