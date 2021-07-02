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Düşük arz koklaşabilir taş kömürünün CFR Çin ve FOB Avustralya fiyatlarını artırdı

Çin’in ithal koklaşabilir taş kömürü kotası, yerel koklaşabilir taş kömürü üretimindeki azalma nedeniyle yukarı yönlü hareket etti.

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