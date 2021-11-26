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< Hurda ve Hammadde

Durgun talep pik demir piyasasını olumsuz etkilerken bazı tedarikçiler fiyat artırmaya devam ediyor

Küresel pik demir piyasası, spot bağlantıların sayısı son haftalarda neredeyse sıfıra indiğinden net bir fiyat eğilimi ...

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