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< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatlarındaki artış vadeli fiyatlardaki yükselişle birlikte hızlandı

Çin’de demir cevheri fiyatları, geçtiğimiz haftanın sonundaki sert artışının ardından bugün yükselmeye devam etti.

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