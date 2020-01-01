﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatlarındaki artış vadeli fiyatlar düştüğü için durdu, talep görünümü belirsiz

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları son birkaç günde artmasının ardından bugün, 8 Nisan’da hafifçe düşerken, geçen haftaya kıyasla artış kaydetti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.