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< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları zayıflayan satışlar ve vadeli fiyatlar nedeniyle yine düştü

Bugün demir cevheri fiyatları, satışlar durgun olduğu ve vadeli fiyatlar da aşağı yönlü düzeltildiği için daha da düştü.

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