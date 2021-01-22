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Demir cevheri fiyatları yavaş ticaret ve arz endişelerine rağmen hala güçlü

Demir cevheri fiyatları 20 Ocak’a kıyasla arttı, %65 tenörlü cevher fiyatlarında da haftalık bazda hafif artışlar gözlendi.

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