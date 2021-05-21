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< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları vadeli fiyatlar düşmeye devam ettiği ve çelik piyasası zayıfladığı için 210$/mt CFR’ın altına indi

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, son birkaç gün üst üste düşüş göstermesinin ardından bugün keskin bir şekilde yeniden azaldı.

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