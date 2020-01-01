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Demir cevheri fiyatları tatilin ardından 10$/mt’dan fazla arttı

Demir cevheri fiyatları tatilden önceki son iş günü olan 10 Şubat’a kıyasla 10$/mt’un üzerinde keskin bir artış gösterdi.

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