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< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları talep endişeleri nedeniyle geriledi

Bugün itibarıyla, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla düşerken, 17 Haziran’a kıyasla da düşüşler kaydedildi.

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