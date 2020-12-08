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Demir cevheri fiyatları son iki iş gününde neredeyse 10$/mt arttı

Pazartesi günü demir cevheri fiyatları, Cuma günkü keskin artışın ardından yine yükseldi.

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