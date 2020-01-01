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Demir cevheri fiyatları son düşüşlerin ardından toparlandı

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, geçtiğimiz birkaç günde kaydedilen keskin düşüşlerin ardından bugün arttı. Çelik ...

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