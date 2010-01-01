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< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları ilk defa 200$/mt CFR seviyesini aştı

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bir haftalık tatilin ardından 6 Mayıs'ta yükselerek 2010 yılından bu yana ilk kez 200$/mt CFR seviyesini aştı.

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