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Demir cevheri fiyatları iki günlük düşüşün ardından bugün yükseldi

Demir cevheri fiyatları, 23 Aralık’tan önceki iki gün düşmesinin ardından, bugün söz konusu tarihe kıyasla ve haftalık bazda arttı.

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