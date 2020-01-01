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Demir cevheri fiyatları Eylül ayından beri ilk kez 150$/mt CFR’ın altına indi

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla 7$/mt’dan fazla düşerek Eylül ayından bu yana ilk kez 150$/mt CFR seviyesinin altına indi.

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