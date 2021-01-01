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< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları düşen talebin beklentileri kötüleştirmesi nedeniyle bir günde 14$/mt azaldı

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, piyasaya yönelik beklentilerin olumsuz olması sonucunda serbest düşüşe geçti.

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