﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları, Çin’deki çelik fiyat artışları ve düşük stok seviyeleri nedeniyle yükseldi

Çin’de ithal cevher fiyatları çelik piyasasındaki yükseliş eğilimi ve Nisan ayına yönelik iyi görünümle desteklenerek haftalık bazda artış kaydetti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.