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Demir cevheri fiyatları Çin’de sıkılaşan üretim kesintisi kontrolleri nedeniyle 130$/mt CFR’ın altına indi

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bugün biraz daha düşüş göstererek, hem günlük hem de haftalık bazda gevşedi.

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