﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları çelik fiyatlarındaki artış sayesinde ve zayıf tüketime rağmen rekor seviyeye ulaştı

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, artan vadeli fiyatlar ve Çin çelik piyasasındaki yükseliş eğiliminin desteğiyle bugün arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.