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< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları çelik fiyatlarındaki artış sayesinde 190$/mt CFR’ın üzerini gördü

26 Nisan tarihinde demir cevheri fiyatları keskin bir artış gösterdi.

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