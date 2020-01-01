﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları bir günde 6,7$/mt ve bir haftada 19,1$/mt arttı

Demir cevheri fiyatları 9 Aralık Çarşamba gününe kıyasla sert bir şekilde arttı ve haftalık bazda beklenmedik 19,1$/mt bir artış kaydetti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.