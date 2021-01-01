﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları arz-talep dengesine dair endişeler nedeniyle 150$/mt CFR’ın altına indi

Bugün, Çin’de spot demir cevheri fiyatları %5 düşüşle 150$/mt CFR’ın altına indi ve bu seviye en son bu yılın Şubat başında kaydedilmişti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.