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Demir cevheri fiyatları 2020’de 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, 2021 ne gibi sürprizler getirebilir?

Demir cevheri, 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşan fiyatlarıyla 2020 yılında en iyi performans gösteren emtialardan biri oldu.

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