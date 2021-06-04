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< Hurda ve Hammadde

Değer kaybeden lira Türkiye yerel hurda piyasasını aşağı çekti

Türk üreticilerin ikisi yerel hurda alım fiyatlarını 100-250 TL/mt veya 20-39$/mt düşürdü.

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