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< Hurda ve Hammadde

Çoğu Türk üretici yerel hurda fiyatlarını artırdı, kur etkisi gözleniyor

Bugün çoğu Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını artırsa da fiyatların dolar karşılıklarında farklı seyirler gözlendi. Türk ...

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