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Çoğu Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını düşürdü

Çoğu Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını 22 Ocak tarihinde kaydedilen seviyelerinde kıyasla düşürdü, kaydedilen ...

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