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Çinli ithalatçılar yüksek koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını kabul etmedi ama Avustralya’nın fiyatları keskin bir şekilde arttı

28 Mayıs tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları yatay seyretti.

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