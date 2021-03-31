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< Hurda ve Hammadde

Çinli alıcılar ucuz yerel hurda alımlarına odaklandı, ithalat için verilen karşı teklifler düştü

Tangshan’daki üretim kısıtlamaları, bazı çelik üreticileri alım yapmayı bıraktığı için yerel hurda fiyatlarını olumsuz etkiledi.

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