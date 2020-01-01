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Çin’in azalan çelik talebi Brezilya’nın demir cevheri ihracat fiyatlarını etkiledi

Piyasa kaynaklarına göre, Çin spot piyasasında demir cevheri fiyatlarının düşmesinin iki önemli sebebi var.

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