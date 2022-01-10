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< Hurda ve Hammadde

Çin’e yapılan Hindistan çıkışlı pik demir bağlantısında fiyatlar arttı

Küresel pik demir tedarikçileri kabul görebilir fiyatlara yönelik beklentilerinde daha iyimser oldu.

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