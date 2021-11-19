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Çin’den yönlendirilen kargolara ilişkin endişeler küresel pik demir piyasasını etkiliyor

Fiyat trendinin geleceğine ilişkin belirsizlik küresel pik demir piyasasında beklentileri etkilemeye devam etti.

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