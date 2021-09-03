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< Hurda ve Hammadde

Çin’de zayıf demir cevheri talebi fiyatları düşürmeye devam ediyor

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bugün düşmeye devam ederken, talep zayıf olduğundan haftalık bazda da düşüşler görüldü. ...

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