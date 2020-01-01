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Çin’de yerel kok fiyatları düşerek ithal koklaşabilir taş kömürü talebini azalttı

12 Mart tarihinde sona eren haftada, Çin’de ithal sert koklaşabilir taş kömürü teklifleri hafifçe düştü ve genel talep zayıftı.

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