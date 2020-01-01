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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatlarındaki artışın devam ederek, ithal hurda fiyatlarını da yukarı çekmesi bekleniyor

Shagang Group Mayıs ayında, vadeli fiyatlar ve demir cevheri fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket nedeniyle hurda alım fiyatlarını artırmaya devam etti

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