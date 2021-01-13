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Çin’de yerel hurda fiyatları stok alımıyla desteklendi, yüksek fiyatlı teklifler nedeniyle ithalat faaliyetleri zayıf

13 Ocak tarihi itibarıyla Çin yerel piyasasında çelik hurda fiyatları, güçlü talep nedeniyle bir önceki haftaya göre genel olarak yükseldi.

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