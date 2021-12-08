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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları sınırlı arza bağlı artmaya devam etti, ithalat durgun seyrediyor

Nihai mamul ve vadeli çelik fiyatlarının, geçtiğimiz haftadan bu yana yukarı yönlü hareket etmesi, Çin’de yerel hurda fiyatlarını olumlu etkiledi.

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