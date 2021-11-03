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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları piyasadaki düşüş beklentileri nedeniyle geriledi

Çin’de hem vadeli hem de spot piyasada görülen son gelişmeler, fiyatlardaki keskin düşüşler ve geleceğe yönelik beklentilerin ...

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