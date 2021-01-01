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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları piyasadaki belirsizlikten dolayı farklı seyirler izledi, ithalat durgun

Çin’de hükümetin üretim seviyeleriyle ilgili yaptığı son açıklama ve Corona vakalarının tırmanması sonucu, yerel hurda ...

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