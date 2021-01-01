﻿
Türkçe
 | Giriş 
<

Çin’de yerel hurda fiyatları kademeli olarak arttı, ithal fiyatlar genelde cazip değil

Çin’de hurda arzı ciddi anlamda daralma sinyalleri verdiği için ülkede çelik üreticileri tek seferde hurda alış fiyatlarını artırmaya karar verdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.