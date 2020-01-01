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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları hafifçe düştü, ithal hurda için verilen karşı teklifler de geriledi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’de hurda talebi zayıf seyrederek fiyatların düşmesine yol açtı.

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