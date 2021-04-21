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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları hafifçe arttı, ithalat için verilen karşı teklifler de kademeli olarak yükseldi

Çin’de nihai mamul fiyatlarının aşağı yönlü düzeltilmesinin ardından artış göstermesi, hurda fiyatlarını destekledi.

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