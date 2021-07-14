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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları hafifçe arttı, ithal hurda halen talep görmüyor

Çin spot piyasasına daha az yerel hurda girmesi nedeniyle Çinli üreticiler, hurda alım fiyatlarını daha da artırdı.

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