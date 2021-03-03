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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları güçlü talep nedeniyle iyileşti, ithalat fiyatları 500$/mt CFR’a yükseldi

Nihai mamul ve demir cevheri fiyatlarında kaydedilen artış nedeniyle piyasada yükseliş beklentileri hakim oldu.

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