﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları güçlendi, ancak ithal alımları teşvik etmeye yetmedi

Çin’de Ulusal Gün tatilinin ardından yeniden başlayan mesai ve yerel piyasadaki hurda arzı sıkıntısı, çelik üreticilerini hurda ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.