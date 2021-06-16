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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları daha da arttı, ithal hurda talebi iyileşti

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’de hurda arzındaki eksiklik fiyatları destekledi.

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