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< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları arttı ve talep devam ediyor, ithalat durgun

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’in çoğu bölgesinde hurda talebi iyileşerek yerel fiyatları yükseltti.

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